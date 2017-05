Heavy Beauty lõpetab jazz'uhooaja

Heavy Beauty keskmes on bass-saksofon – instrument, mida tema suuruse, madala registri ning suure õhutarviduse tõttu harva kasutatakse, kuid millel on ilus muhe kõla.

Rahvusvaheliselt tuntud Leedu saksofonist Liudas Mockunas on just õige mees bass-saksofoni tujusid taltsutama.

Nagu ansambli nimestki näha, on Heavy Beauty muusikas oluline osa raske roki kõlal, mida kannab edasi jazz'iliku improvisatsiooni esteetika. Lubatakse, et see on kontsert, mis rokib täiega.