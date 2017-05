Maakonda kerkib päikeseenergiast elektrit tootev jaam

Rakvere vallavanem Aivar Aruja ütles, et elektrienergia tootmine päikeseenergiat kasutades on Eestis suhteliselt moekas ettevõtmine.

Ehkki uusi töökohti 600-kilovatise võimsusega elektrijaam tema sõnul otseselt valda juurde ei too, annab see kinnistule parema kaubandusliku väärtuse. “Igal juhul saab ala korda,” lausus Aruja. “Ehitusele eelnes detailplaneering ja ehitusluba – asju on aetud igati korrektselt.”

Millises staadiumis on jaama ehitus ja millal plaanitakse seal hakata energiat tootma, ei osanud vallavanem momendil veel öelda. Välismaal viibiv Monetrei OÜ juhatuse liige Urmas Valter soostus päikese­elektrijaama ehitusega seonduvat kommenteerima piiri tagant naastes.

Eesti praegu suurim päikeseelektrijaam alustas tööd Hiiu ja Pühalepa valla territooriumil Kärdla piiril kuu aega tagasi. 1,1-megavatise koguvõimsusega jaama maksumus oli üks miljon eurot.