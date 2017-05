Eeloleva nädala esimese poole soojakraadid jäävad alla 20

Esmaspäeva öö tuleb kõrgrõhkkonna mõjusfääris rahulik, jahe ning vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Sooja on 4-9 kraadi. Esmaspäeva päeval suureneb loodest läheneva madalrõhulohu mõju ja kohati sajab hoovihma. Ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, põhjarannikul kuni 11 m/s. Sooja on 15-19, rannikul kohati 12 kraadi.

Teisipäeval liigub madalrõhulohk üle Eesti. Öösel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Sooja on 5-10 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 12-18 kraadi.

Kolmapäeval tugevneb kõrgrõhkkond. Öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati tuleb hoovihma. Puhub läänekaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 3-9 kraadi, maapinnal langeb termomeetrinäit kohati 0 kuni -1 kraadini. Kolmapäeva päeval on samuti vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Läänekaaretuul pöördub lõunakaarde kiirusega 2-8 m/s. Sooja on oodata 12-18 kraadi.