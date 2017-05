Festivali avakontsert “Tuulemuusikat aegade hõlmast” on juba 25. mail kell 18 Viru-Jaagupi kirikus. Kaunist renessansiaja muusikat esitavad ansambel Cantores Vagantes (renessanssplokkflöödid) ja Marju Riisikamp (orel). Kontserdi piletid on müügil nii Piletimaailmas kui ka tund enne kontserti kohapeal.

Miks korraldada just Gustav Normanni nimelist orelifestivali ja just Simuna, Väike-Maarja ja Viru-Jaagupi kirikus? Põhjus seisneb selles, et need kirikud moodustavad oma orelitega huvitava kolmnurga – Väike-Maarja kiriku orel (1848) on Normanni tänini säilinud pillidest kõige vanem, Simuna kiriku orel (1889) on seni säilinud pillidest kõige suurem ja Viru-Jaagupi kiriku orel (1893) on Normanni viimane pill.

Gustav Normann oli üks esimesi eesti soost orelimeistreid, kes ehitas hulga oreleid nii Eesti kui ka Soome kirikutesse. Tema oreleid tuntakse kui väga kvaliteetseid ja suurepärase kõlaga ajaloolisi instrumente. Samas varieeruvad tema pillid nii mängutehnilistelt võimalustelt kui ka kõlapildilt. Seetõttu on festivali külastajal hea võimalus kuulata ja võrrelda kolme unikaalset instrumenti ning nautida suurepärast muusikat renessansist tänapäevani.

Festivali kunstiline juht on organist Marju Riisikamp. Festivali raames toimub üheksa kontserti, kus musitseerivad muusikud Eestist, Soomest ja Šveitsist. Lõppkontsert on 7. septembril Simuna kirikus, kus musitseerib Soome organist Marko Kupari.

Toetajad on Eesti Kultuurkapital, hasartmängumaksu nõukogu, Väike-Maarja vallavalitsuse, Vinni vallavalitsus ja Laekvere vallavalitsus.