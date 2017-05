Maanteeameti kinnitusel võib naastrehvide kasutusaja lõppenuks lugeda

"Nüüd võib vist küll juba öelda, et kevad on käes. Esimesed kirsipuud õitsevad, öökülma oht on seljataga ning need juhid, kes veel ei ole jõudnud naastrehve vahetada, peaksid nüüd seda kiiresti tegema," selgitab Maanteeameti liiklusohutuse osakonna liiklusekspert Villu Vane.

"Lisaks sellele, et naastrehvid kahjustavad teekatet võib nende kasutamisel tekitatud tolmu sisse hingamisel olla mõju ka inimeste tervisele. Tuleb arvestada sedagi, et suvistes oludes jääb naastrehv oma omadustelt alla suverehvile," lisas Vane.

Tänavu võis erandkorras naastrehvidega sõita 15. maini.

Lamellrehviga on lubatud sõita aastaringselt.