Avandusel põles kulu

Päästeamet tuletab meelde, et metsas võib lõket teha vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas või omaniku loal. Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks, sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Igasugune kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud.