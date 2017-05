Suurüritustel osalejad saavad Tallinna ühistranspordis tasuta sõita

XV rahvusvaheline laulu- ja tantsupidu „Slaavi Pärg“ toimub 19.-28. maini, kontserdid toimuvad nii Narvas, Kohtla-Järvel kui ka Tallinnas. Tallinna üritused on kõige rahvarohkemad ja osalema oodatakse üle 2000 esineja, neist 980 inimest väljastpoolt Tallinna. Tallinna ühistransporti saavad „Slaavi Pärjal“ osalejad tasuta kasutada sel nädalavahetusel, 27.-28. mail.

XII noorte laulu- ja tantsupidu toob Tallinnasse kokku ligi 39 000 lauljat, pillimängijat, tantsijat ja võimlejat, kes vajavad linna ühistransporti liikumiseks majutus-, harjutus- ja peopaikade vahel. Ajavahemikul 27.-29. juuni toimuvad koondproovid kaheksal harjutusväljakul ning osalejad ööbivad pea kõigis koolimajades üle linna. Pidu ise toimub Tallinna Lauluväljakul ja Kalevi staadionil 30. juunist kuni 2. juulini.

Eesti Kergejõustikuliit korraldab koostöös Euroopa Kergejõustikuliidu ja Tallinna linnaga 1.-2. juulini Kadrioru staadionil Euroopa mitmevõistluse võistkondlikud meistrivõistlused. Tegemist on kergejõustiku tiitlivõistlusega, kuhu on oodatud ligi 120 sportlast ja koondiste liiget, kellele võimaldatakse võistluste nädalal 28. juunist kuni 4. juulini linna ühistransporti tasuta kasutada.

Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit korraldab 7.-9. juulil Tallinnas Tondiraba Spordikeskuses suure kokkutuleku, kuhu oodatakse kuni 6000 osalejat kogu Eestist ja paljudest välisriikidest. Eestis läbiviidav kokkutulek on osa iga-aastatest kokkutulekute seeriast, mis viiakse läbi sadades keeltes rohkem kui 230 maal.

Tallinna Kultuuriamet võõrustab 16.-18. juulini koostöös MTÜ-ga Eesti Noorte Purjeõppeselts "STA ESTONIA" The Tall Ships Races 2017 purjelaevastikku, see on ligikaudu 70 purjekat Euroopast ja mujalt maailmast, mis külastavad Tallinna Merepäevi. Purjelaevade meeskonnad koosnevad 15-25 aastastest noortest purjetajatest ja nende juhendajatest.