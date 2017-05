Eelmise aasta lõpus Ida-Virumaal tööd alustanud Purtse pruulikoda on leidnud käsitööõlut tootvate väikepruulikodade seas oma kindla koha. “Meil on läinud väga hästi, kui arvestada, et talvekuud jaanuar, veebruar, märts on kõige väiksemad õllejoomise kuud,” rääkis Purtse pruulikoja üks kolmest asutajast, müügivaldkonnaga tegelev Kalev Käosaar.