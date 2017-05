Kohtumisel Meremäe, Värska ja Mikitamäe omavalitsuste juhtide ja elanikega lubas peaminister Jüri Ratas valitsuse igakülgset tuge, et kõik probleemid ja vaidlusküsimused saaksid asjaosalisi rahuldavalt lahendatud. Rõhutati, et kõige olulisem on teha inimeste elukeskkond paremaks, aga kas see ikka on nii?