Väike-Maarja raamatukogu on juba ammu soovinud jäädvustada oma kõige teenekama juhataja ja koduuurija Erich Meerja (7.01.1931 – 13.06.2005) mälestust, praeguseks on otsustatud, et Eesti vabariigi sajanda sünnipäeva üritusena paigaldatakse tema auks raamatukogu ette nimeline pink.