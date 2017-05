Sõmeru koolimaja saab endale rähnikindla fassaadikatte

Juba seitse aastat on Sõmeru põhikool vedanud vägikaigast rähnidega, kes on kippunud kooli välisseina auke taguma. Miks rähnid nõnda innukalt seina toksivad, sellele pole vallavanem Peep Vassiljevi sõnul jälile saadud, kuigi teooriaid on mitu. Vallavanem märkis, et on sel teemal vestelnud ka näiteks zooloog Aleksei Turovskiga. “Küllap on siis soojustusmaterjalis midagi, mis rähnidele meelepärane,” arutles Peep Vassiljev ja viitas, et rähnid on auke toksinud ka Rakvere Keskväljakul oleva nn musta maja fassaadi.