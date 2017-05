BMW rammis Rakveres sõjaväepolitsei autot

BMW roolis olnud juhtimisõiguseta 19-aastane mees ja Volkswageni roolis olnud 28-aastane mees liiklusõnnetuse tagajärjel viga ei saanud. Küll aga viidi sõjaväepolitsei sõiduk puksiiriga minema.

Et meie maakonda hõlmab suurõppus Kevadtorm, on siin tavapärasest sagedamini näha ka sõjaväepolitsei sõidukeid.

Paraku aga juhtub kaitseväelastega igasuguseid õnnetusi. 8. mail alanud Kevadtormil on praeguseks saanud tõsisemalt vigastada kümme inimest – viimati sai möödunud reedel ajateenija põletushaavu priimuse käsitsemisel.

Kaitseväe teabeohvitser leitnant Kristel Maasikmets ütles Postimehele, et neli osalejat on saanud põletushaavu priimuse käsitsemisel, neljal on murdunud luu ning kaks said viga liiklusõnnetustes.

Lisaks on paar ajateenijat saanud liiklusõnnetustes kergemaid vigastusi.

Tõsisemalt suurõppusel Kevadtorm viga saanutest viibib praegu neli kaitseväelast haiglas, neist üks saab täna haiglast välja.