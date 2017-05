AS Kadrina Soojuse teatel rakendub alates 1. juulist uus veeteenuse hind. Tasu võetud vee eest hakkab olema 1,07 eurot kuupmeetri kohta ehk senisest hinnast 14 senti kõrgem. Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest on 2,39 eurot kuupmeetrist, hinnatõus 17 senti. Muudatustele on andnud kooskõlastuse konkurentsiamet.