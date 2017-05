Juhtkiri: Eesti või eestlaste pidu?

Selle lause peale keeras kihama kogu internet. Kommentaariumites asuti arutlema selle üle, kas venekeelne laul ei risustaks laulupidu, mis on üdini eestlaste pidu. Paljude sõnul pole probleem mitte üksnes selles, et pakuti välja venekeelset laulu, vaid laulupeole ei sobiks ükski võõrkeelne muusikateos.

Laulupidu on ühe õige aatelise eestlase (või eestimaalase) pidu. Kõlvartit võiks mõista, kui ta oma ideega Tallinna linna või Kõzõlorda (linn Kasahstanis, kus ta sündinud on) laulupeol välja tuleks, kuid üldlaulupidu peaks olema sündmus, kus selliseid eksperimente ei korraldata.

Me ei tea, kui paljud eestlased jätaksid peole tulemata, kui repertuaaris oleks venekeelseid laule. Anneli Ammas kirjutas Postimehes, et kõik vene koolide koorid, kes sellesama eestikeelse repertuaari selgeks õppisid ja peole tahtsid tulla, sinna ka pääsesid, sest laulsid väga hästi ja emotsionaalselt.

Siin saab võrdluse tuua spordist. Raske on nimetada mõnd Eesti jalgpallikoondise muukeelset mängijat, kes ei suudaks ennast väljendada ja rääkida eesti keeles. Sellist mängumeest ei leidu, sest kõik nad peavad auasjaks koondise esindamisel osaleda treeninguprotsessis ja anda mängujärgseid intervjuusid esindatava riigi ametlikus keeles.

Samas leidub neidki, kes Kõlvarti ideele järgnenud pahameeletormi vaid selle arvele panevad, et selle ütles välja Kõlvart. Meil elab muulasi siiski märkimisväärne hulk ja Venemaa on meie naaber. Neid fakte me ei saa ega tohi alahinnata. Seetõttu võiks laulupeol kõlada ka mõni venekeelne laul, see võib aidata kaasa lõimumisele.

See, kui suudame oma laulupeol laulda venekeelset laulu, näitab, et oleme üle oma kompleksidest, läheme eluga edasi. Milline aga oleks siis sobiv laul? Krokodill Gena lauluke? Võibolla tõesti.