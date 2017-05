Inspektorid tõid kahe päevaga Peipsist välja üle 250 peremeheta võrgu

20 meest kaheksa alusega eemaldasid kolmapäeval ja neljapäeval Peipsi põhja- ja keskosast 250-300 nakkevõrku, ütles keskkonnainspektsiooni kalakaitse osakonna peainspektor Ivo Kask. Ta lisas, et järgmisel nädalal tragitakse võrke järve lõunaosas.

Inspektori sõnul tragitakse Peipsis nii hulkuvaid võrgupuntraid kui ka püügile pandud, kuid unustatud võrke alates 2006. aastast ja viimastel aastatel on neid igal aastal välja tõmmatud 600-800, ühel aastal ka üle tuhande.

"On hulkuma läinud võrke, mis on kohati puntras, uppunud ja nende nöörid lahti," rääkis Kask, kelle sõnul saab võrgust aru, et kas torm või jää on selle püügikohast ära viinud. "Aga kahjuks ka selliseid võrke, mis on sirgelt vees, raskused küljes ja on selline tunne, et püügile asetaja on oma GPS-i ära kaotanud, või pole mingil muul põhjusel tahtnud oma võrke ära tuua või üles leida. Need pole kallid võrgud, enamasti Hiina toodang."

Kask tõdes, et sageli on välja tragitavates võrkudes ka kala. "Elusad kalad laseme lahti," lisas ta. (BNS)