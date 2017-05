Rakvere ekslinnapea vaidlustas riigigümnaasiumi planeeringu algatamise

Jaadla sõnul tuleb otsus tunnistada kehtetuks, kuna see on vastuolus seadusega. Ta selgitas, et planeerimisseaduse § 128 lg 5 sätestab, et detailplaneeringu algatamise otsuses märgitakse 1) planeeringuala asukoht, sealhulgas planeeringuala piir ja suurus, 2) detailplaneeringu koostamise vajadus, 3) võimalike uuringute vajadus.

“Vaidlustatavas otsuses ei sisaldu mis tahes vormis märget võimalike uuringute kohta, mis detailplaneeringu koostamise käigus teha tuleb,” märkis Jaadla, kelle sõnul oleks vaja seoses selle detailplaneeringu algatamisega teha mitu põhjalikku uuringut.

Näiteks tuleb Jaadla sõnul kindlasti kaaluda Rakvere linna tulevasi rahvastikuprognoose analüüsiva täiendava uuringu korraldamist, arvestades muu hulgas regionaalset mõõdet ja inimeste liikuvuse prognoosi.

Jaadla teatas, et esitas vaide, kuna Rakvere gümnaasiumi hoonet riigigümnaasiumi asukohana ei ole kaalutud piisava põhjalikkusega.

“Oluline on arhitektuurilisi ja linnaruumilisi lahendusi pakkuva uuringu läbiviimine, arvestamaks linna haridusasutuste olemasolevate hoonete väljakujunenud väärtusi ja olemasolevate hoonete ruumikasutuse analüüsi ja pakkumaks võrreldavaid lahendusi tänaste olemasolevate linna haridushoonete ja nende kinnistute parimaks kasutamiseks ja võimalike uute ehitusmahtude parimaks sobitumiseks linnaruumi,” teatas ekslinnapea.

Samuti tuleb tema hinnangul teha kõikide üldplaneeringu käigus korraldatud uuringute analüüs, arvestamaks antud detailplaneeringu ala ja muudatusi, mida algatatav planeering sellele ja sellega piirnevale linnaruumile kaasa tooks. Jaadla leidis ka, et tegemist on linna üldplaneeringut oluliselt muutva planeeringuga. “Detailplaneeringuga muutub nii linna üldplaneering kui ka kogu linna hariduselu- ja koolivõrgu areng,” lausus ekslinnapea.

Rakvere linnapea Mihkel Juhkami ei olnud aga sugugi kindel, kas riigigümnaasiumi detailplaneering üldse üldplaneeringut muudab.

“Võibolla väikeses mahus, selle võrra, mis mänguväljaku haljasalale ulatub,” lausus Juhkami.

Linnavolikogu liige Kert Karus aga väitis, et Jaadla tegeleb tähenärimisega, ning leidis, et hea tahtmise korral saaks kinni hakata praktiliselt kõikidest otsustest ning neid juriidiliselt väänama asuda.

“Ütle parem otse välja, mis su vaide esitamise taga on,” pöördus Karus Andres Jaadla poole.

Jaadla teatas, et esitas vaide, kuna Rakvere gümnaasiumi hoonet riigigümnaasiumi asukohana ei ole kaalutud piisava põhjalikkusega.

“Mina näiteks sain teada, et riigigümnaasiumi tahetakse ringteele teha, Virumaa Teatajat lugedes,” lausus Andres Jaadla.

Ta leidis, et riigigümnaasium on võimalik rajada Rakvere gümnaasiumi hoonekompleksi ka nii, et see ei sea ohtu vana ajaloolist koolihoonet. “Uue maja saab ehitada selle külge, ruumi ju on, kasvõi näiteks direktor Kuke ajal ehitatud hoone asemele,” kõneles Jaadla.

Rakvere abilinnapea Rainer Miltop selgitas, et haridusministeeriumi ehk riigigümnaasiumi rajamise rahastaja esindajad on kahel korral gümnaasiumi hoonetega tutvunud ning leidnud, et riigigümnaasiumi rajamiseks need ei sobi.

Linnavolikogu liige Roman Kusma nentis, et peab Jaadlaga nõustuma selles, et otsus riigigümnaasiumi asukohaks ringtee valida sündis kiirustades. “Kolme korda see ju volikogu ees ei käinud,” viitas Kusma tõigale, et tavaliselt läbivad eelnõud volikogus mitu lugemist.