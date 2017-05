"Viimane võllamees" kolis Tapa-Loobu risti

Lugu räägib Inglismaa peaaegu et kuulsaimast võllamehest Harryst, keda kehastab Raivo E. Tamm. Temast on saanud baaripidaja.

Igal õhtul koguneb kindel seltskond Harry semusid tema äärelinnapubisse, et klaasi taga päevasündmused läbi võtta. Ühel päeval siseneb kummaline võõras, kelle ümber hakkavad asjad kahtlast kuju võtma, ja minevikusaladused tõusevad taas päevakorda. Kes ta on ja mida otsib? Ja milline on tema seos kahe aasta eest vangikongis üles poodud mehega, kes viimase hingetõmbeni oma süütust kinnitas?

Teistes osades teevad kaasa Indrek Apinis, Margus Grosnõi, Jaune Kimmel, Madis Mäeorg, Tiina Mälberg, Eduard Salmistu, Toomas Suuman, Tarvo Sõmer, Tarmo Tagamets, Velvo Väli ja Imre Õunapuu.

Lisaks juba väljakuulutatud kuupäevadele antakse etendusi ka lisaaegadel juunis, juulis, augustis ja septembris.