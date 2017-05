Urmas Tali liigub Rakvere Võrkpalliklubist Saaremaale

Lõppenud hooajal Rakvere meeskonna ajaloolise Balti liiga meistritiitlini ja mullu Eesti meistrivõistluste pronksile tüürinud 47-aastane Tali jäi uudist kommenteerides kidakeelseks, öeldes vaid, et ametlikke teadaandeid on oodata laupäeval. “Räägitud minuga on, kuid enne kui asja pole kinnitatud, ei ole see kindel,” lausus ta.

Rakvere Võrkpalliklubi juhatuse liige Priit Teder seevastu kinnitas Virumaa Teatajale uudist Urmas Tali lahkumise kohta, öeldes, et sai mehelt selleteemalise telefonikõne. “Urmas tänas koostöö eest ja põhjendas ka oma lahkumisotsust,” ütles Teder.

Saaremaa meeskond tunneb huvi ka mitme lõppenud hooajal Rakvere Võrkpalliklubi rivistusse kuulunud saarlase vastu. Nimedest on nimetatud nii vendi Kevin ja Alari Saart kui ka näiteks rakverlaste liidrit Siim Põlluäärt.

Priit Teder nentis, et Rakvere Võrkpalliklubi edasine saatus on praegu teadmata. Küsimustele, kas ja kuidas jätkatakse, võib vastuse tuua järgmisel teisipäeval Rakveres peetav klubi asutajaliikmete koosolek, kus plaanitakse ühtlasi kinnitada majandusaasta aruanne. “Tasemel mängijaid ja treenereid tänase seisuga Eestis paraku enam ei jätku,” märkis Priit Teder. “Projektipõhise klubina ei saa me endale aga vegeteerimist lubada.”

Urmas Tali lahkumisotsust kommenteeris ka Rakvere VK president Raigo Pärs, kes ütles, et ta mõistab mehe otsust. "Erinevus Gert Kullamäega (Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna endine peatreener - toim.) on võib-olla ainult selles, et üks sai kinga ja teisega mindi niivõrd-kuivõrd sõpradena lahku," lausus Pärs. "Kahju muidugi. Meil saab raske olema, sest uudis lööb kaardipaki segamini. Oleme siin arendanud Saaremaa ja Hiiumaa võrkpalli ning kui ka need mehed siit nüüd ära võtta, siis läheb supp lahjaks. Ma ei välista sedagi, et me üldse enam ei mängi. Selgus saabub lähinädalatel."

Uut tööandjat otsib endale tänavu Selver Tallinna meeskonna Eesti meistrikullale tüürinud Rainer Vassiljev, kes senise klubiga lepingut ei pikendanud. Rakverest sirgunud juhendaja soovib leida tööd piiri tagant. Praegu on Vassiljev abitreeneri ametis Eesti rahvusmeeskonna juures, kellega mängitakse MM-i valiksarja.