Umbrohu juurimine tõi lagedale kaks mürsku

“Ei tahagi sellest rääkida, see nii raske,” ütles majaperenaine, Rõmeda külavanem Ene Kiirkivi. Tema sõnul kaevas mees elumaja äärest umbrohtu välja, sest muruniidukiga sinna ligi ei pääse. Kaevetööde käigus tuli nähtavale kaks mürsku. “Need olid hästi maapinna lähedal,” sõnas Kiirkivi.

“Algul muidugi ehmatas,” jätkas naine. Aga tunni aja pärast kohale kihutanud kaks demineerijat rahustasid pererahva maha. Küll aga ütlesid nad, et mürsud võinuksid halbade juhuste kokkulangemisel palju pahandust teha. Demineerijad kontrollisid ümbruse üle – rohkem surmakutsareid ei leitud.

Kiirkivi sõnul ei öelnud mees mürskude kohta midagi ja leitud lõhkekehad labidatöö isu ära võtnud pole.

Päästeameti demineerimiskeskuse Ida-Eesti pommigrupi juhataja Rauno Raidloo rääkis, et tegemist oli sõjaajast pärit 45 mm mürskudega, mis olid koos hülsiga. Demineerijate juhi sõnul oli neljapäeval palju väljakutseid. Lõhkekehad, nagu kividki, tõusevad aja jooksul maapinnale lähemale. Mis puutub aga tavatut leiukohta elumaja kõrval, siis Raidloo sõnul võisid lõhkekehad sinna sattuda poisikeste mängu tõttu. “Peitsid ära,” lisas ta. Ka on olnud aegu, mil lahingumoona teadlikult koguti ja ära peideti. Raidloo sõnul on nad lõhkekehi avastanud täiesti absurdsetest kohtadest, näiteks lakkadest ja tuulekodadest.