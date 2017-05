Gross hoiab Harju ralli avapäeva järel liidrikohta

Avapäeval sõidetud nelja kiiruskatse järel juhib võistlust Georg Gross Fordil, kes oli koos oma kaardilugeja Raigo Mõlderiga konkurentidest kiirem kolmel kiiruskatsel. Ühel kiiruskatsel suutis Grossist paremat aega näidata Ranno Bundsen Mitsubishil.

Georg Grossi edumaa teisel kohal jätkava Bundseni ees on kokkuvõttes 15,6 sekundit. Kolmas on Siim Plangi Mitsubishil, kes kaotab Grossile 17,2 sekundiga. Neljandal positsioonil on Kaspar Koitla Mitsubishil 20,7-sekundilise kaotusega liidrile.

Ralli teine võistluspäev, kuhu jäävad kuus viimast kiiruskatset, juhatatakse sisse laupäeva hommikul kell 9.06. Viimane kiiruskatse stardib kell 14.24.

Kokku sõidetakse Rae, Anija, Raasiku ja Kose vallas ning Ülemiste Citys kahe võistluspäeva jooksul kümme kiiruskatset kogupikkusega 92,14 kilomeetrit.

Ralli kulgu saavad huvilised jälgida veebilehelt autoralli.ee