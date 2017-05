Edgar Savisaar ootab rahvast sünnipäevale

"Teretulnud on kõik need, kes tahavad meenutada, unistada, kallistada ja muud teha, mis seda aastat meelde tuletab," kirjutab Savisaar oma Facebooki kontol.

Külalisi ootab endine Keskerakonna esimees ja Tallinna linnapea kahe tunni jooksul pärastlõunal.

"Intervjuusid ei anta. Poliitikast räägitakse sedavõrd-kuivõrd. Käsitletakse tervishoiuprobleeme. Vaatame tulevikku," annab Savisaar sotsiaalmeedias teada.

Savisaar on korruptsioonisüüdistuste tõttu kohtu all, kohus on määranud talle arstliku ekspertiisi.