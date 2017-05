Viru instituudi liikme Marge Lepiku sõnul on uurimispäevale oodatud Virumaa koduuurijaid, muuseumide esindajaid ja kõiki teisi, kel huvi Viru-Nigula kihelkonnaga seotud teemade vastu. Koduuurijate päeva alustatakse kell 10.

“Kohtume Viru-Nigulas kaupluse vastas parklas,” ütles Lepik. Osavõtt on tasuta. Rakverest saavad soovijad sõita Viru-Nigulasse bussiga, selleks on vaja end registreerida 2. juuniks aadressil marge@viruinstituut.ee. Väljasõit Rakverest on kell 9.30.