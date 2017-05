Laekvere isetegevuslased sõidavad külast külla

Üles astuvad memmede tantsurühm, rahvatantsurühmad, kõhutantsijad ja meelelahutaja Tiia Paist.

Esimesena peatuti ennelõunal Rohu pargis ning viimane kontsert algab kell 16 Laekvere rahvamaja sisehoovis. Esinetakse ka Muugas, Paasveres ja Veneveres.

Taolist ettevõtmist on korraldatud paaril korral varemgi ning rahvale on see meeldinud.

Isetegevuslaste ringsõit on üks Laekvere vallapäevade üritustest. Viimaseks jäävad vallapäevad algasid reedel tervisespordiõhtuga ning lõpevad 1. juunil lastekaitsepäeva tähistamisega. Kõige suuremad ettevõtmised olid eile, kui peeti Muuga mõisa päeva.