Ülo Lodeson: kultuurikompott meile ei maitse

On teretulnud, et tahad olla linnas liider probleemide lahendamisel. Samas on kultuuriküsimused ja nende käsitlemine ikka asjaosaliste pärusmaa. Tõsi, kaasarääkimise võimalus jääb alati. Volikogu on oma otsuse teinud. Järgmise koosseisu volikogu saab ju seda otsust muuta.

Arvan ennast korrates, et Rakvere vajab mitmeotstarbelist kontserdisaali koos lava ja lükandtoolidega, galeriid ja noortekeskust, kus ei puudu ka rahvatantsijate harjutusvõimalused. Praegune Pauluse kiriku hoone ei asu perifeerias, vaid 350 meetrit kesklinnast. Mullavalli võib ju jälle pikali lükata. Valimised varsti käes!

Samas pole keegi öelnud, et praegune rahvamaja kaoks, seega ruumi tuleb juurde.

Oleks liiga naiivne loota ja tahta, et kõigile harjutajatel oleks oma maja, klubi, ruum, kus saaks hoida pasunaid, kleite ja kübaraid, liiati 20 inimesele korraga pesemisvõimalust pakkuda.

Sellest peaks hakkama nüüd aru saama ka kultuurikorraldajad.

Meie peamine eesmärk on elavdada linna kultuurielu erinevate žanrite, kontsertide ja etendustega, tuua siia projekte oma riigist ja kaugemaltki, arvestades kõiki vanuserühmi. See olekski kultuurivisioon.

Mind teevad siiski arvamuseavaldused kultuuri teemal rahutuks. Ja kui Roman Kusma tahab midagi korda saata, siis see võimalus on ju alati olemas.

Loodan väga, et need, kel on kultuurialane pädevus, mõistavad, et praegune uue kontserdimaja kava on õige ja ainuvõimalik lahendus linnale ja et kultuurikompott meile ei maitse.