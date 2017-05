Üle 400 inimese on taotlenud Eesti Õigusbüroolt tasuta õigusabi

Riigihanke võitnud Eesti Õigusbüroo pakub alates 10. aprillist tasuta õigusabi eelkõige inimestele, kelle jaoks on tavajuristi palkamine liiga kallis, teatas büroo pressiesindaja. Õigusabi osutamist rahastab järgmised viis aastat justiitsministeerium.

"Esimesed nädalad on näidanud, et huvi tasuta õigusabi vastu on suur, kuigi teave sellisest võimalusest ei ole veel jõudnud kaugeltki kõigi abivajajateni," ütles büroo tegevjuht Artur Fjodorov. Eelmise nädala lõpuks oli end kliendiks registreerinud 417 inimest, neist ligi 300 on käinud juristi vastuvõtul.

Fjodorovi sõnul on juba mitukümmend probleemi leidnud lahenduse ja kümmekond jõudnud kohtumenetlusse. Infotelefonil on helistanud 725 inimest.

Sagedasemad küsimused, millega inimesed juristide poole on pöördunud, puudutavad võlaõigust, sealhulgas inkassoprobleeme, valdavalt inkassoga seotud täitemenetlusi, perekonnaõigust ja tööõigust.

Tasuta saab klient õigusabi siiski vaid kaks esimest tundi, kolme järgmise tunni eest tuleb maksta pool kogusummast ehk 20 eurot tunnis ja seejärel saab kümme tundi õigusabi hinnaga 40 eurot tund. Siiani on vaid üksikud juhtumid vajanud tegelemist rohkem kui ette nähtud 15 tundi, aga 70 protsenti abisaanutest on oma lahenduse saanud vähem kui kahe tunniga. Kõige lühem aeg, mille jooksul lahendus leiti, on olnud kümme minutit. "Need numbrid näitavad, et esimese kahe tasuta tunniga saavadki lihtsamad ja tüüpilisemad küsimused vastatud, ning tasuta õigusabi aitab ennetada väikeste probleemide kasvamise suureks," lausus Fjodorov.

Tasuta õigusabi on hea võimalus ka neile, kel hetkel ühtki probleemi pole, kuid kel on plaanis lähiajal sõlmida mõni leping - näiteks abielluda või osta kinnisvara. Enne otsuste tegemist on mõistlik kõik asjaolud enne allakirjutamist juristiga läbi arutada.

Õigusabi on võimalik saada nii interneti vahendusel kui ka juristiga otse kohtudes. Õigusabi osutavad 21 kvalifitseeritud juristi 15 Eesti linnas.

Tasuta või soodsamatel tingimustel õigusabiteenust saab kasutada vaid pärast kliendilepingu sõlmimist Eesti Õigusbürooga. Kliendiks saab end registreerida kodulehel www.juristaitab.ee. Varem registreerunud kliendid saavad kiiremini juristi vastuvõtule.