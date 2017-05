Korvpalli-Tarvas liigub pankroti poole

Võlgniku pankrotimenetluse kulude katteks määrati kohtu 24. mai määrusega deposiit summas 1000 eurot, mis peab olema makstud selleks ettenähtud kontole hiljemalt 7. juuniks. Kui summa nimetatud tähtajaks ei laeku, siis lõpetab kohus menetluse.

Äriregistri andmetel moodustab BC Rakvere Tarvas maksude ja maksete võlg maksu- ja tolliametile esmaspäevase seisuga 85 484 eurot ja 60 senti, millele lisandub maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 4182 eurot ja 93 senti.

Alates 2006. aasta kevadest samanimelise korvpallimeeskonna tegevust korraldanud MTÜ BC Rakvere Tarvas juhatusse kuuluvad kaks liiget: Andres Sõber ja Madis Šumanov.

Lisaks võlgnevustele maksu- ja tolliameti ees on MTÜ-l tasumata arveid ka Eesti Korvpalliliidule (EKL). Alaliidu peasekretäri Keio Kuhi sõnul ootab EKL-i sekretariaat Eesti meistriliigas võistelda soovivate korvpalliklubide registreerimisavaldusi vastavalt juhatuse otsusele hiljemalt 15. juuliks. Samaks kuupäevaks peavad olema likvideeritud kõik võlgnevused alaliidule.

Kui suure summa BC Rakvere Tarvas EKL-ile võlgneb, seda ei soostunud Kuhi ütlema, kuid märkis, et Lääne-Virumaa korvpalli lipulaev ei ole kõrgemal tasemel mängivatest klubidest sugugi mitte ainukene patune.

Mis puudutab spekulatsioone, mille kohaselt on Rakvere Tarva pankrotistumise korral rakverlastel võimalik tulla meistriliigasse uue juriidilise kehaga, vastas Keio Kuhi, et sellisel juhul võib EKL teha eriotsuse, kuid nii ei pruugi minna. Selge on see, et kui praegu teadaolevatest tärminitest kinni ei peeta ja võlgnevusi ei likvideerita, siis võib alates 2000. aastast järjepanu meistriliigas kaasa teinud Rakvere Tarva nimeline meeskond Eesti korvpallikaardilt kaduda.