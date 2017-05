Maanteeameti ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi ütles, et ringristmikul mõjub sõidukile tsentrifugaaljõud. Selle valemis on muu hulgas kiirus, mass ja raskuskese. Palmi lisas, et tavaliselt lähevad rekad ringristmikel kummuli liiga julgesti valitud sõidukiiruse tõttu.