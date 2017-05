Rakvere Võrkpalliklubi uus loots on Andres Toode

Tartust pärit kogenud 59-aastaselt lootsilt on suusõnaline nõusolek käes. “Pöördusin Andres Toode kui kauaaegse tuttava poole palvega aidata ringi vaadata ja leida meile uus peatreener,” rääkis Rakvere Võrkpalliklubi juhatuse liige Priit Teder. “Mees vaatas ja uuris, kuid nentis, et keeruline lugu. Pakkusingi siis talle seepeale, et nüüd ei jää muud üle kui tuleb talitada Raja Teele kombel – pakkugu treeneriks iseennast. Andsin talle kolm päeva aega mõtlemiseks ja väikese vaagimise ning sõpradega nõupidamise järel saime klubile tema jah-sõna kätte.”

Andres Toode ütles Virumaa Teatajale, et on küll võrkpallist mõni aasta eemal olnud, kuid ei salga – süda tiksub endiselt lemmikspordialale. “Väga kergelt see otsus ei tulnud, sest olin endale võrkpallis juba kriipsu peale tõmmanud. Üritame ree peale tagasi saada,” lausus Toode, kes on näiteks 1975. aastal võitnud mängijana Nõukogude Liidu juunioride meistrikulla ning treenerina juhendanud kahel korral (1998, 1999) Eesti meistriks kroonitud Tartu Ösel Foodsi meeskonda, aastatel 2000 ja 2001 meeste rahvuskoondist ja ka mitut naiskonda.

Rakvere Võrkpalliklubi president Raigo Pärs lausus, et Andres Toode näol on kindlasti tegemist treeneriga, kellel on olemas tohutu kogemustepagas nii mängijana kui ka treenerina. "Usun seetõttu, et mehel on nii mõndagi Eesti võrkpallipublikule ja Rakvere Võrkpalliklubile anda. Jääme huviga uut hooaega ootama," ütles Pärs.