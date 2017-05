Ajalehed võivad kolmapäeval hilineda

Kroonpressi juht Andres Kull kinnitas Postimehele, et vaatamata põlengule, mis sai alguse teisipäeval enne kella 19 ja lokaliseeriti paar tundi hiljem, nende trükitavad lehed kolmapäeval siiski ilmuvad.

Suurematest lehtedest trükitakse Kroonpressis Postimees, Äripäev ja Õhtuleht. Viimane trükiti seekord trükikojas Printall. Samuti trükitakse Kroonpressis kõik Eesti Meedia maakonnalehed: Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Valgamaalane. Pärnu Postimees jõuti Andres Kulli kinnitusel ära trükkida enne põlengut.

Kull ütles, et tule tekitatud kahjud ei ole väga suured. "Küsimus on selles, kui palju kahju saame hilinemistest ja logistilistest ümbermängimistest. Osa ajalehtede puhul võib tekkida ka reklaamipretensioone. Seda ei oska praegu hinnata, see selgub," lausus ta.