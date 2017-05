Kadrina vallavolikogu esimehe tütar kehastab Leelo Tungalt

Leelo Tungal on kirja pannud mälestused, kuidas NKVD mehed vedasid kodust ära tema ema, kui Leelo ise oli ise vaid kuueaastane. Nii pidi Leelo Tungal kasvama ilma emata. See on aus ja ilustamata lugu karmist lapsepõlvest.

Möödunud nädalal lõppesid raamatu järgi vändatava filmi võtted. Väikest Leelot mängib filmis Helena Maria Reisner, kelle ema on võrdõigusvolinik Liisa Pakosta, isa aga Kadrina vallavolikogu esimees Jaanus Reisner.

Väikese Helena Maria suureks unistuseks on jõuda kunagi Hollywoodi ning kindlasti mängida enamates filmides kui seda on teinud Ita Ever.

Loe pikemalt SIIT .