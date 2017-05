Algab koolilaste heategevusprojekti “Et suvi ei läheks luhta” uus hooaeg

“Juba 22 aastat tagasi sündinud populaarsele laste ja noorte suveprojektile on algav hooaeg kindlasti ajalooline, sest esimest korda on meie patrooniks vabariigi president. See on meile suur au ja oluline tunnustus,” lausus heategevusprojekti “Et suvi ei läheks luhta” idee üks autor ja projekti eestvedaja, Eesti Karate Föderatsiooni president Jaanus Rahumägi.

“Meie soov on oluliselt laiem kui teha lastega kaks korda nädalas lihtsalt trenni ning õpetada neile ohutut käitumist. Me tahame, et eri vanusest ja rahvusest lapsed ja noored, kes räägivad erinevaid keeli, hakkaksid omavahel rohkem suhtlema ja saaksid üksteisest paremini aru,” selgitas Rahumägi.

Sellel aastal on projekti eestvedajad MTÜ Et Suvi Ei Läheks Luhta, Eesti Karate Föderatsioon ja esimest korda Eesti Judoliit. Tasuta karate- ja judotreeningud toimuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Kohtla-Järvel, Narvas, Elvas ja Kuressaares 30. juunist 27. augustini.

MTÜ Et Suvi Ei Läheks Luhta ühe asutaja ja Eesti Karate Föderatsiooni juhatuse liikme Kert Karuse sõnul saavad poisid ja tüdrukud lisaks treeningutele osaleda põnevatel koolitustel.

“Me viime kooliõpilased kokku politseinike, päästeametnike ja kaitseväelastega, kes räägivad neile näiteks sellest, kuidas õigesti käituda vee- või tuleõnnetuse korral või millised ohud varitsevad noori internetis,” selgitas Karus. “Pole kahtlustki, et need kaks kuud on lastele ja noortele kindlasti huvitavad. Seda kinnitab ainuüksi fakt, et eelmisel aastal osales meie tasuta treeningutel ja koolitustel üle 1200 kooliõpilase.”

2016. aastal aitas projekti “Et suvi ei läheks luhta” õnnestumisele kaasa üle 20 karateklubi rohkem kui 42 treeneri ja nende abilisega.