Kiri: mõelgem kultuurikeskusest kui lavamajast Keskväljakul

Võibolla on mu optimism ülemäärane, kuid võimalus, et me saame nii kontserdimajaks kujundatud Pauluse kiriku kui ka uue kultuurihoone Keskväljakule, näib viivat konsensuseni: kontserdimaja võimaldaks ühtlasi rutiinset muusikakollektiivide huvitegevust, teistele aga loodaks kõik vajalikud tegutsemistingimused Keskväljaku kultuurihoones. Ja miks mitte galerii püsiekspositsioon muusikamajas ja teemanäitused Keskväljaku kultuurihoones, nagu pakkus hiljutises infotunnis välja galerist Riho Hütt.