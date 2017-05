Käsmus käib suviti palju inimesi. Turismifirmad toovad neid lausa bussitäite kaupa. Minnakse meremuuseumisse, heal juhul mõnda söögikohta, aga külale neist käikudest tulu ei sünni. Nüüd on küla arutlenud, et üks variant on kehtestada tasuline parkimine. Esialgu küll suurtele bussidele, mida Neeme tee ja Ranna tee ristist enam edasi sõita ei lubata, vaid suunatakse tasulisse parklasse, mis korralikult valmis ehitatakse.