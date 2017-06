Juhtkiri: rahulik maaelu?

Küla on võtnud initsiatiivi ja asunud oma elukeskkonna nimel tegutsema. Ei oota, et keegi teine tuleb ja teeb. Selles valguses on see muidugi vaid hea. Inimesed, kes väikeses Käsmus püsivalt elavad või siis sinna suvel linnakära eest pagevad, tahavad rahulikku elukeskkonda.

Samas peaksid Käsmu elanikud olema teadlikud, et kaptenite küla on maakonna suvine turistimagnet. Sealset kaunist loodust tahavad nautida lisaks kohalikele eestlased kaugemalt ning välismaalased. Sarnane olukord tekkis Tallinna vanalinnas, kui sealsed püsielanikud hakkasid protestima öise pidutsemise vastu. Ka neile öeldi, et luksuslikus piirkonnas elamisega käivad kaasas teatud mööndused. Tallinna vanalinna meelelahutusasutused pidid piirama lahtiolekuaegu. Kuna seal käib palju inimesi, ei kannata ilmselt need baarid-kõrtsid suurt kahju. Käsmu meremuuseumiga on teine olukord. Kui muuseum satub isolatsiooni, võib see lihtsalt hääbuda, sest kui parkida ei saa, siis kes ikka jala käia viitsib, pigem jäetakse minemata.

Variant oleks muidugi lubada sissesõitu sümboolse tasu eest nagu näiteks Palangas. Huvitav olukord tekib siis, kui sadam ehitatakse. Kes saab tasuta ja kes mitte? Lisaks ei vaata riik ilmselt väga sooja pilguga sellele, kui nende tee kasutamise eest raha küsitakse.

Lõpuks kerkib ka kontrollimise küsimus. Ehk kui midagi nõuda, siis tuleb seda ka kontrollida ja nõudmise eirajaid vastavalt karistada.

Kes hakkab kontrollima parkimist Käsmus? Tasulisse parklasse Käsmus plaanitakse küll sisse seada m-parkimine koostöös Europark Estonia OÜ-ga, kes on nõustunud omal kulul tegema kõik m-parkimistsooni moodustamisega seonduvad tegevused.