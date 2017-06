Peep Veedla: “Elu on andnud võimaluse tegeleda sellega, mis meeldib”

Kaunite kontsertide avalöögini on jäänud päev. Ütlesite, et viibite veel Tallinna kontoris. Olete neil päevil ikka magada saanud või on lõpuspurdinärv juba võimust võtnud?

Olen juba selles eas, et vajan magamist, aga viimased päevad on olnud väga pingelised. Tööde hulk on suur, aga nii on alati olnud, et viimased päevad istun laua taga, kardinad on ees ja ei tea, mis väljas on. Kui pea enam ei võta, viskan pikali.

Kuus kontserdipäeva tulevad Käsmus riburada. Milline on kaunite kontsertide aeg teie elus?

Kui need juba käes, siis suurt töömahtu enam ei ole. Need päevad elame tiimiga Käsmus. Päeva esimesel poolel saab tegeleda Viru Folgi (toimub Käsmus augustis – toim.) ettevalmistamisega, poolest päevast hakkavad esinejad saabuma, siis saab tähelepanu koondada kontserdiplatsile.

Esinejate seltskond on muljetavaldav. Vennaskond ja Lenna, Smilers, Mahavok, “Laula mu laulu” seltskond – milline kontsert läheb täisplatsile, mis teeb korraldaja murelikuks?

Mure on, kas rahvas ikka platsile ära mahub. Kõige suurem tung on viimasele, “Laula mu laulu” kontserdile. Hakkasime juba sügisel Smilersit müüma ja see oli pikka aega müüduim. Nüüd on kaalukauss langenud kaheksanda kuupäeva peale. Kerge värin on sees, kas kõik mahuvad ära. Me ei tohi üle 3000 inimese platsile lubada.

Kas kaunite kontsertidega jääte plussi või kannate kahju?

Kindel plussiprojekt. Festivali korraldamine on riskantne – kord oled plussis, siis miinuses. Seal on meeletu kulude hulk. Kui võrrelda kauneid kontserte ja festivali, siis viimase puhul on töömaht suurem. Kontsertide puhul on eelmüügil suurem roll, kuna on teada, et plats ei mahuta lõputult inimesi, festivalil piiri naljalt ette ei tule. Kõige keerulisem töö on toetajaid leida ja taotlusi kirjutada. Mulle ei meeldi sellega tegeleda, aga tuleb. Esinejatega suhtlemine ja programmi väljamõtlemine on põnevam.

Kuidas kavade koostamine käib?

See hakkab sügisel pihta. Hakkan mõtlema esinejate peale ja neid broneerima. Minu poeg Villu Veedla mõtleb kaunite kontsertide programmile. Ütleme, et pooled esinejad on minu, pooled Villu otsitud.

On teil ka unistuste esinejaid, keda olete Käsmu püüdnud meelitada?

Ei, tabamatuid pole. Vennaskonda kuulasin noorena palju, aga pole kontserdil käinud. Nüüd ise korraldan ja saan rahulikult Vennaskonda kuulata.

Kas võib juhtuda, et Peep Veedla esireas hingestatult “Pille-Riini” kaasa laulab?

Ei, ma ei ole väga emotsionaalne. Kuulan rahulikult. Kui poeg oli veel pisike, kuulasime Vennaskonda koos ja tema laulis küll kaasa. See oli vahva.

Teie idee on rattamatk “Kuidas elad, Virumaa?”, räägitakse omaaegsetest legendaarsetest üritustest Kadrinas. Olete ka plaadifirma TopTen ja kontserdifirma Berit Kontsert omanik. Mis paneb kõike seda tegema?

Elu on andnud võimaluse tegeleda sellega, mis meeldib. Eraettevõtjana on mul kaks valdkonda: linnud ja muusika. Korraldades mind paelub, et saan teha valikuid, seda, mis hingele pakub. Nii on võimalik elada muredeta. Ma ei saa aru, miks nii palju muretsetakse, minul on kogu aeg rõõm.