Kui aus olla, siis hakkab mind juba ära tüütama, kui hea ja korras kõik meie ümber on. Kohe nii hästi on kõik paigas, et enam paremini ei saagi. Ja kui keegi üritab öelda, et saaks ikka küll, siis kuulutatakse ta vaat et ketseriks ning püütakse ametlikult näidishukata. Et keegi ei julgeks enam suud lahti teha.