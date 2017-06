Tants kergliiklustee ümber

​Kolmapäeval Rõmedal Arturi šašlõkibaaris peetud Kadrina vallavolikogu istungil jäi kõlama lõplik seisukoht: vald Rõmedale kergliiklusteed rajama ei hakka. Rõmeda elanikud eesotsas külavanem Ene Kiirkiviga on kergliiklusteed külla oodanud aastaid. Valminud on ka projekt ja viimati ütles Kadrina vallavanem Erich Petrovits aprillis Virumaa Teatajale antud intervjuus, et vald rajab Rõmedale loodusliku kattega kergliiklustee. Nüüd nimetas vallajuht aga antud lubadust ennatlikuks.