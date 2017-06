Juhtkiri: valikute küsimus

Kergliiklusteed lubati inimestele ammu. Lubadus on muidugi midagi sellist, mille üle saab vaielda – kas lubaduseks saab lugeda ka nõusolekut, mitte eitamist või üksnes käsi piiblil vandumist ja kolme veretilga loovutamist, ei tea.

Veel 20. aprillil ilmunud usutluses lausus Erich Petrovits, et plaanis on sel aastal puud maha võtta ja trass sisse saada, et loodusliku kattega tee teha. Kolmapäeval nimetas vallajuht öeldut ennatlikuks, sest vallal kergliiklustee raha kusagilt võtta pole.

Kadrina ei ole üldse väike vald ja raha on kõigil alati vähe. Ometi on omavalitsusi, kes jaksavad vähehaaval, kasvõi igal aastal jupikese teed tehes pakkuda oma valla elanikele kergliiklusteel liiklemise võimalust.

Valikuid tuleb teha, see on loomulik. Aga siis tuleb rahvale selgitada, mis on vallale turvalisest liiklemisest olulisem.

Vinni vald on selle hea näide. Varsti saab Rakverest Vinni valda sõitma asudes kergliiklusteelt lahkumata linna ka tagasi jõuda.

Kadrina vald ehitas kergliiklustee, mis viib Huljale, kuid sealt edasi mitte. Vallaelanikelt on kuulda olnud, et nii mõnigi käiks suvisel ajal Rakverre jalgrattaga, kui oleks ainult kergtee, mida mööda turvaliselt liigelda. Saaks ise oma aega sättida ega peaks bussidest sõltuma.

Rõmeda elanikud praegu ilmselt ei tunne, et neist hoolitakse, sest aastaid on miski kuskil alati olulisem olnud.

Veel üks valik: Sauna tänava kohtuvaidlusele on vald kulutanud enam kui 10 000 eurot (vallavanem 20. aprilli Virumaa Teatajas). Ilmselt kulub enamgi, sest vaidlus pole lõppenud ja tippadvokaatide taskusse tiksub jätkuvalt kenake summa.

10 000 eest saaks näiteks puid maha võtta või multši osta. Midagi ikka saaks.