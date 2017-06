Reformierakonna esinumber ja linnapea kandidaat Rakveres on Marko Torm

“Ma olen tänulik selle usalduse eest ja lähen oma meeskonnaga valimisi võitma, et anda maksimaalne panus Rakvere linna arenguks,” sõnas Torm. “Minu süda tuksub Rakverega ühte rütmi ja energia ning tahe, mida näen meie meeskonnast vastu peegeldumas, on see, mis tõeliselt innustab. Suuri asju ja head tulemust tehakse ikka ühiselt, mitte üksi.”

“Ma olen erinevates meeskondades pidanud alati oluliseks maksimaalse panuse andmist ja enese vastu ausaks jäämist,” jätkas Torm. “Kui tunned, et suudad ja saad paremini, siis tuleb kriitika asemel teha. Ma usun, et spetsialistidest, juhtidest ja vabaühenduste eestvedajatest koosneva meeskonnaga saame tugevalt panustada nii linnamajanduse kui hariduse arengusse. Arendada sotsiaalvaldkonda, rikastada kultuurielu ja panustada noorsootöösse. Üheks olulisemaks väljakutseks pean just avatud ja kaasavat asjaajamist. Sisulist ja igapäevast suhtlust meie linna inimestega.”

Reformierakonna ja tema toetajate eesmärk on võita valimised ja saada juhtivaks jõuks Rakvere 21-liikmelises volikogus.

Marko Torm on olnud Rakvere linna sisekontrolör, abilinnapea ja volikogu esimees ning on tänane Lääne-Viru maavanem. Ta omab riigiteaduste magistrikraadi ning on end täiendanud erinevate välisriikide ametiasutuses, sealhulgas Taani ja Islandi riigikontrolli institutsioonides ja Helsingi linnavalitsuses. Marko Tormi peres on täiskasvanud tütar ja väike poeg.