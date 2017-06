Eesti raiemeister 2017 selgub Rakveres

Võistlused toimuvad Rakvere keskväljakul. Raiespordi Eesti meistrivõistlused kuuluvad sarja xTREEm CUP 2017.

Eesti meistritiitli pärast astub heitlusesse mitukümmend raiesportlast, meie parimatele pakuvad konkurentsi Läti, Leedu, Soome ja Valgevene võistlejad.

Raiespordisarja xTREEm CUP projektijuht Mart Kelk sõnas, et välisvõistlejate osalemine meie meistrivõistlustel on juba pika traditsiooniga. “Teiste riikide raiesportlaste osalemine Eesti võistlustel tõstab konkurentsi, ka Eesti parimad ei saa tulla nö „mütsiga lööma“,” sõnas ta. “On juhtunud ju ka seda, et meistrivõistlustel teeb parima tulemuse mõni välisvõistleja, Eesti meistriks saab aga ikkagi meie esindaja. Tegelikult on ka meie mehed teinud parimaid tulemusi teiste riikide meistrivõistlustel, nii et sport on sport ja tulemusi ette ennustada ei saa.”

Kelk lisas, et väga rõõmustav on noorte, juuniorklassis võistlevate raiesportlaste osalemine võistlustel. “Et raiesport Eestis areneks ja uusi tähti peale kasvaks, selle eest hoolitseb väga tublilt Luua metsanduskool. Sealsed õpetajad teevad väga palju selle nimel, et noori raiesportlasi ikka peale tuleks ja meie metsameeste oskused püsiksid tasemel.“

Raiespordivõistlustel võisteldakse viiel alal – langetamine, saeketi vahetus, kombineeritud järkamine, täpsussaagimine ja laasimine. Võistluste kavas on ka kiire ja hoogne teatevõistlus. Võistlused Rakvere Keskväljakul algavad kell 9. Pealtvaatajad saavad kaasa elada neljale platsialale ja teatevõistlusele.

Lisaks võistlustele toimub kogu päeva ka meelelahutusprogramm pealtvaatajatele. End tutvustavad Luua metsanduskool ja Rakvere metsaühistu, saab tutvuda Stihli ja Husqvarna aia- ja metsatehnikaga, kavas on töötoad ja võistlused. Avatud on ka Stihli lasteala, kus tehakse näomaalinguid. Pealtvaatajate vahel loositakse välja Stihli mootorsaag.