Vähemalt sellel, kes Kundasse bussiga saabub, on keerukas mööda vaadata majakesest, millel terendab kutsuvalt nimi Saarepiiga. See Saarepiiga on Helika Saar. Mitte vaid seepärast, et kohvik tema nime kannab, vaid ettevõtte ja selle perenaise vahele võibki võrdusmärgi panna.