Vaata, kuidas ukraina tantsude vägi vallandas linnuses teistsuguse rahvustunnetuse

Selle kohta, kui erinevad need tantsud on, sõnas naine, et teistsugust jagub.

"Iseloom on erinev, ükskõik, kas tantsid aeglast või kiiremat tantsu, teine rahvustunnetus tuleb sisse. Kuigi eesti tantsud olid täna isegi temperamentsemad kui ukraina tantsud," iseloomustas tantsija. Tema sõnutsi on ukraina tantsudel rahvuslik iseloom. "Need sammud ja käeliigutused on teistsugused ja see teebki tantsu."

Rakvere linnuses astus üles särtsakaid ukraina ansambleid ja tantsijaid mitmest kollektiivist.