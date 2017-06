Läks käima: Räägu tänava kirbuturul müük sujus

Räägu tänava alguses oli oma uhked riided müügiks pannud proua, kes teatas, et tema saabus kleitide ja seelikutega – Tartust. Nimelt nägi ta Facebookis kuulutust ja kuna nagunii oli vaja nädalavahetuseks Rakveresse külla tulla, võttiski ta riided kaasa. "Kapp oli riideid täis ja ruumi oli vaja," märkis naine.

Mõned majad edasi müüs suitsuvorsti ja juustu lobeda jutuga Mihhail. Tema abikaasa Helju hoidis pisut tagaplaanile. Muidugi, sest vahva müüja rääkis, et on vana müügihunt. "Käime Saksamaal, Lätis laatadel. Praegu on meie inimene Viljandis, eile olime Väike-Maarjas ja Sõmerul."

Nende tänane hitttoode – tuhksuhkruga üle puistatud vahvlid, euro tükk – läks hästi müügiks. „Eile õhtul poole kümneni tegime. Äri läheb hästi, konkurent on paar maja edasi, aga meil on vahvlid teistmoodi,“ sõnas Mihhail, kes andis kohe ka ausat kaupa maitsta.

Profil jätkus ka aega mööda tänavat ringi jalutada ja loomulikult osta naabritelt võileiba ja kohvi.

Kaunis ja noor Merilin pakkus ostjatele naturaalseid limonaade, kohvi, kooki ja riideid. Ta ütles, et oli kohe nõus sellisel üritusel osalema. "Mulle meeldivad sellised ettevõtmised. See ühendab naabreid."

Äri oli läinud ka temal hästi. Lapsevankri sai üks ostja 35 euro eest ja selle tulu rändas koos teiste tänaste müügirahadega pulmakassasse, millel ilutses silt 20.07.2018. Just sellel päeval on Merilin pruut.

Pernilla ja Siret, kes olid tänase ürituse korraldajad, jäid toimuvaga rahule. Siret rääkis, et temal tuli Räägu tänava kaltsuka idee sellest, et Soomes on sedalaadi üritused väga populaarsed. "Juba eelmisel aastal tahtsime naabriga teha, aga päevad ei klappinud. Sel aastal oli see äkkotsus," ütles Siret. Nii organiseeriti kirbukas nädalaga ja sügisel plaanitakse teha uus kirbuturg.

