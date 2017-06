Kohalik Jaan Tatikas tegi kanalisatsioonikaevu põlevvedelikuga lõkke

Tuletõrje. Foto on illustratiivne.

Pühapäeval kell 18.04 teatati häirekeskusele, et Rakvere linnas Seene tänaval on tulekahju. Sündmuskohal selgus, et inimesed hakkasid maja ääres (kontaktis majaga) kanalisatsioonikaevus põletama mingit sodi, mis valati üle põlevvedelikuga. Süütamise hetkel käis pauk.