Käsmu Kaunid kontserdid kulgevad ilma taktikepi all

Reedel toimunud Lenna ja Vennaskonna kontserdi varjutas tuuline ja külm ilm, vaatamata sellele oli Veedla sõnutsi platsil tublisti üle 1400 inimese. “Inimesed olid soojad pakitud ja kontsert sai peetud. Pärast esinejad olid kõik elus ja rõõmsad, kedagi külm ära ei võtnud,” sõnas Veedla.

Kuigi laupäeval oli ilm juba soojem ja ilusam, oli Meisterjaani ja Mart Müüriseppa vaatamas vähe inimesi. “Rahvast oli platsil kuskil üle 100 inimesi. Eks neid inimesi tuli juurde, paljud passiomanikud arvasid, et kontsert hakkab kell 20. See oli vähese rahvaarvuga, aga need kellele meeldib, et on vähe rahvast, need olid rahul.”

Pühapäeval, kui Käsmus esines ülipopulaarne Smilers oli loomulikult “täismaja”. “Üle 2000 inimese. Rahvas oli rahul ja õnnelik,” sõnas Veedla.

Homse, "Laula mu laulu – parimad palad" vol. 1, kus esinevad sellised tähed nagu Koit Toome, Laura, Jaagup Kreem, ütles Veedla, et müük on keskmine. Kolmapäevane Mahavoki kontserdile võiks müük olla suurem. Kuid neljapäevane "Laula mu laulu - parimad palad" vol 2, koos Tanel Padar, Genka, Inesega on juba praegu populaarne. “Neljapäeval võib tulla inimesi 3000 täis,” ütles Veedla.