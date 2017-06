Politsei keskendub suvel kiiruseületajate ja roolijoodikute tabamisele

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe ütles, et praegu on liikluses tõsisemaks probleemiks kergliiklejad ja nendega juhtuvad liiklusõnnetused, kuid suve edenedes harjuvad liiklejad kaherattaliste ja jalakäijatega ning peamisteks probleemideks kerkivad taas kihutamine ning peomeeleolus ja ebakaines olekus rooli istumine.

Seetõttu on suvel politsei liiklusjärelevalvelises tegevuses põhirõhk kiiruseületajate ning joobes juhtide avastamisele.

Tikerpe nentis, et suviste teelt väljasõitude põhjuseks on enamjaolt vale sõidukiiruse valik, õnnetuse raskus omakorda aga sõltub turvavarustuse kasutamisest või mittekasutamisest.

Politsei kavatseb kindlasti viia joobekontrolle läbi jaanipühade paiku, kuid ülejäänud suve osas on prefektuuride otsustada, millal suuremaid puhumisaktsioone läbi viiakse.

Tikerpe tõi esile, et mullu hukkus suvekuudel liiklusõnnetustes 15 inimest ja ülemöödunud aastal 14 inimest. "Kindlasti töötame selle nimel, et need numbrid saaksid väiksemad," sõnas Tikerpe. (BNS)