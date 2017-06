RMK osaluspäeval mõõdetakse metsa

Üle poole Eestimaast on kaetud metsaga, sellest pea pool kuulub riigile. 600 000 eraldiseks jaotatud RMK maade kirjeldamisega tegelevad igapäevaselt 66 metsakorraldajat. Laupäeval uuritakse, kuidas metsa kohta infot kogutakse ja milliseid vahendeid selleks kasutatakse.

RMK metsakorraldusosakonna metsakorraldusjuhi Tanel Renseri sõnul on metsa kirjeldamine aastatega jäänud samaks, aga mõõteriistad on oluliselt täpsemad. Nii on täna metsakorraldajal näiteks kaardid kaasas digitaalsel kujul, mis ühtlasi tähendab, et ka kogu varasem info metsa kohta on igal hetkel kättesaadav. Ja infot metsa kohta on palju.

„Metsa kirjeldamise käigus saadakse metsaosaga päris tuttavaks,“ selgitab Renser töö olemust. „Lisaks puu kõrgusele ja läbimõõdule kirjeldatakse metsa juures veel kümneid erinevaid tunnuseid, lisaks saab tuttavaks igale paigale omase linnulauluga.“

Paaritunnise matka käigus jõutakse eriilmelistesse metsadesse, liigutakse nii tihedas kui hõredas, nii kuivas kui märjas metsas. Jalga tuleks panna matkasaapad või kummikud, selga pikad riided. Osalema oodatakse peresid, metsaomanikke, matka- ja loodushuvilisi.

Puude kokkulugemise päev toimub seoses üritustesarjaga “Mis on puude taga?”, mis kestab kevadest hilissügiseni. Praktilisi vastuste- ja osaluspäevi toimub üle Eesti.