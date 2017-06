Meie ühiskonnas on ebavõrdsus aastatega pidevalt suurenenud. Riigi elanikkonna nõrgema osa – pensionäride ning sotsiaaltoetustest enam sõltuvate inimeste sissetulekute tõus on olnud viimastel aastatel tunduvalt aeglasem kui kõrge kvalifikatsiooniga töötajate oma. Selline lõhe on kaasa toonud selle, et sotsiaaltoetuste mõju vaesuse vähendamisel on viimase viie aastaga langenud 36 protsendilt 22 protsendile.