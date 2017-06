Lääne-Virumaale hiigelvalla loomine pole mõistlik

„Eelmise aasta lõpuga jõudsid Sõmeru ja Rakvere vald ning Vihula ja Haljala vald omavahel kokkuleppele, mille tagajärjel tekivad kaks uut omavalitsust“ rääkis Kotka-Repinski. Rahandusministeerium tegi aga selle aasta veebruaris ettepaneku liita omavahel kõik neli valda, mis kohalike hulgas mingit poolehoidu ei leidnud.

Kotka-Repinski märkis, et omavalitsused korraldasid pärast rahandusministeeriumist tulnud ettepanekut oma elanike hulgas küsitluse, kas nad pooldavad suure ühisvalla moodustamist, kuid sellele oldi kategooriliselt vastu. „Mitte ühegi valla elanikud ei ole selle poolt, et tekiks suur Harjumaalt Ida-Virumaani ulatuv haldusüksus,“ kommenteeris ta tekkinud olukorda.

Riigikogulase sõnul puuduvad neljal vallal ühised huvid ja koostööpunktid, mistõttu on ühise vallana töö alustamine väga keeruline. „Kui aga liidetakse omavahel Sõmeru ja Rakvere vald ning Vihula ja Haljala vald, kes on juba ühinemislepingu allkirjastanud, siis saame me kaks tugevat, haldussuutlikku ja hästifunktsioneerivat omavalitsust,“ lisas ta.

Kotka-Repinski rõhutas, et nüüd on Vabariigi Valitsusel kaalumise koht, kas lubada nimetatud valdadele erand ja loobuda nelja omavalitsuse asemele ühe suure haldusüksuse loomisest või jätkata sundliitmistega erandeid tegemata.

Riigikogulane toonitas, et ka Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonna juhatuses ollakse pigem seisukohal, et tekiksid kaks eraldi omavalitsust. „Oleme veendunud, et siinkohal tasuks rahva tahet kuulda võtta,“ lisas ta. Poliitik märkis, et sellisel juhul oleks Sõmeru ja Rakvere valla ühinemisel tekkiva omavalitsuse rahvaarv umbes 5500 ning Vihula ja Haljala valla liitmisel tekkivas omavalitsuses oleks elanikke ligi 4500.