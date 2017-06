Probleemsel teelõigul juhtus jälle liiklusõnnetus

Väikekaubiku juht võttis süü kokkupõrkes omaks. Ta selgitas, et soovis minna Essu ehk Narva suunas, kuid sõitis Haljala viaduktil valele teele sõidusuunaga Tallinna poole.

Autojuht otsustas eksimust märgates ümber pöörata kohas, kus selline manööver on keelatud, ja tagasi sõita, veendudes, et manööver oleks ohutu. Ta nägi küll tagant tulevat veoautot, kuid hindas selle kiiruse ja kauguse sobilikuks, et ise tagasipööret sooritada.

Paraku see nii ei olnud. Veoauto pidurdusjälg oli 50 meetrit pikk, kuid sellegipoolest ei saanud juht tagant sissesõitu vältida ning masin koksas väikekaubiku järelkäru paremat nurka.

Sündmuskohal on politsei. Inimesed kannatada ei saanud, sõidukijuhid olid kained.